Estrazione Superenalotto 15 gennaio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 15/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 9 del 15/1/2026

44-49-60-69-73-85

Numero Jolly

36

Numero Superstar

1

Quote Superenalotto del 15 gennaio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 57 25.680,66
punti 4454 402,36
punti 316.097 34,21
punti 2274.583 6,23

Quote Superstar del 15 gennaio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella5 40.236,00
3 stella168 3.421,00
2 stella3.039 100,00
1 stella21.614 10,00
0 stella52.714 5,00