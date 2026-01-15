Estrazione Superenalotto 15 gennaio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 15/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 9 del 15/1/2026
44-49-60-69-73-85
Numero Jolly
36
Numero Superstar
1
Quote Superenalotto del 15 gennaio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|7
|€ 25.680,66
|punti 4
|454
|€ 402,36
|punti 3
|16.097
|€ 34,21
|punti 2
|274.583
|€ 6,23
Quote Superstar del 15 gennaio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|5
|€ 40.236,00
|3 stella
|168
|€ 3.421,00
|2 stella
|3.039
|€ 100,00
|1 stella
|21.614
|€ 10,00
|0 stella
|52.714
|€ 5,00