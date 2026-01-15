Chiara Ferragni dopo il proscioglimento: “In tanti sono spariti, ho sofferto tantissimo”

Chiara Ferragni parla dopo il proscioglimento per il pandoro gate: “In tanti sono spariti, ho sofferto tantissimo per la separazione pubblica con Fedez”

Il Pandoro Gate è finito. Chiara Ferragni è sta prosciolta. “Mi sono messa a piangere, singhiozzavo. Sembrava un scena da film”, dice intervistata dal Corriere della Sera. “Sono stati due anni in cui tutte le cose che potevano andare male sono andate male, ma ho sempre pensato che ci doveva essere per forza un bel finale perché non c’era nessun elemento per parlare di una truffa. Eravamo all’apice del nostro successo, erano gli anni in cui ho fatto Sanremo, la serie tv, le maggiori campagne global e progetti benefici molto importanti, perché mai avremmo dovuto fare qualcosa di irregolare nell’operazione del pandoro legata a una piccola operazione benefica dalla quale non avremmo guadagnato un euro in più? Abbiamo sempre pensato che potevamo fare errori, e li abbiamo fatti, ma in buona fede. Il problema è stato non capire che anche una questione del genere potesse avere dei rischi se non gestita bene, mentre io vedevo solo come una cosa positiva il dare un macchinario ad un ospedale. Sì, sono stata molto ingenua. Mi sono comunque presa tutte le responsabilità”.

“La gente mi vedeva perfetta – continua – ma sono umana anche io, provo sensazioni, però mai nella mia vita mi sarei immaginata indagata e imputata in un procedimento penale. È ciò che più ha mi fatto male. Certo, ci sarà sempre chi vorrà vedere la malafede. Gli hater fanno parte della mia storia”.

Dice di essersi sentita tradita: “Quando vinci tutti vogliono salire sul tuo carro, quando hai bisogno tante persone spariscono. Prima gli hater dicevano che ero superficiale, ma quando hanno detto che avevo truffato i bambini malati, cosa poteva esserci di peggio? Avevo fatto un errore di comunicazione verso i consumatori, invece davano una rappresentazione di me che era la più lontana dalla realtà”.

E poi c’è il capitolo Fedez, “una separazione pubblica nell’unico mio momento di bisogno, mi sono sentita completamente abbandonata. Ho sofferto tantissimo”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)