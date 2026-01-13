Gossip: Elodie in vacanza con le amiche, Iannone paparazzato con Rocio Muñoz Morales

Elodie in vacanza in Thailandia con le sue ballerine, Iannone insieme a Rocio Muñoz Morales: amore al capolinea? Gli scatti che alimentano il gossip

Gennaio di fuoco per il gossip. A pochi giorni dall’inizio del 2026 si fanno sempre più insistenti le voci di un addio tra Elodie e Andrea Iannone. La coppia non ha mai commentato o smentito i rumors di questa ipotetica crisi, ma la notizia di una possibile rottura non smette di alimentarsi. E, anzi, sono alcuni scatti a far crescere le ipotesi. Chi Magazine ha fotografato Andrea Iannone in compagnia di Rocio Muñoz Morales, fresca di separazione da Raoul Bova. Insieme sono stati pizzicati “nell’esclusivo relais di lusso 5 stelle L’Albereta, in Franciacorta”.

Elodie, nel frattempo, è volata in Thailandia per godersi il meritato relax dopo un Festival di Sanremo a cui ha partecipato con “Dimenticarsi alle 7” e un tour che l’ha portata ad esibirsi nei palazzetti di tutta Italia. La cantante, in compagnia delle sue ballerine, ha condiviso momenti immersa nella natura, tra sorrisi ed esperienze. Presente anche Franceska Nuredini, con la quale magazine specializzati e fan ipotizzano sia nata una storia. Supposizioni che, anche in questo caso, non hanno mai trovato conferme o smentite. E la possibilità che si tratti di una semplice vacanza tra amiche resta alta.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)