Estrazione Superenalotto 13 gennaio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 13/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 13 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 8 del 13/1/2026
20-29-56-58-72-74
Numero Jolly
35
Numero Superstar
50
Quote Superenalotto del 13 gennaio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|5
|€ 30.464,59
|punti 4
|434
|€ 357,67
|punti 3
|15.654
|€ 29,84
|punti 2
|256.446
|€ 5,65
Quote Superstar del 13 gennaio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|4
|€ 35.767,00
|3 stella
|84
|€ 2.984,00
|2 stella
|1.318
|€ 100,00
|1 stella
|9.139
|€ 10,00
|0 stella
|20.648
|€ 5,00