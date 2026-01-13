Estrazione Superenalotto 13 gennaio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 13/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 13 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 8 del 13/1/2026

20-29-56-58-72-74

Numero Jolly

35

Numero Superstar

50

Quote Superenalotto del 13 gennaio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 55 30.464,59
punti 4434 357,67
punti 315.654 29,84
punti 2256.446 5,65

Quote Superstar del 13 gennaio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella4 35.767,00
3 stella84 2.984,00
2 stella1.318 100,00
1 stella9.139 10,00
0 stella20.648 5,00