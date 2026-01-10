Le proposte JYSK in velluto a coste, trend di stagione anche nell’arredamento

JYSK sceglie un tessuto senza tempo, trend dell’inverno 2026, per arredi e complementi in equilibrio tra funzione e bellezza, tra passato e presente

Il velluto è un trend dell’inverno 2026. Ma è soprattutto il velluto a coste, avvistato sulle passerelle della moda, a tornare con decisione anche nell’arredamento. Riletto in chiave contemporanea, unisce memoria, comfort e ricerca estetica. La sua forza risiede proprio in questo equilibrio tra funzione e bellezza, tra passato e presente.

Dall’aspetto moderno e ricercato, il velluto a coste è senza tempo: noto anche come corduroy, è un tessuto dalla forte identità materica, riconoscibile per le sue caratteristiche nervature in rilievo. Morbido ma resistente, nasce come materiale funzionale per poi affermarsi come elemento iconico della moda e dell’arredo, attraversando epoche, classi sociali e stili diversi.

Origini e storia

Le sue origini risalgono al XVIII secolo. Sebbene sia spesso associato alla tradizione inglese, il termine corduroy deriva probabilmente dal francese corde du roi (“corda del re”), un’espressione che rimanda a un tessuto robusto ma nobile. Inizialmente veniva utilizzato come abbigliamento da lavoro, soprattutto in ambito agricolo e industriale, grazie alla sua elevata resistenza all’usura. Nel corso dell’Ottocento, il velluto a coste si diffonde in Europa come tessuto pratico e durevole, diventando un simbolo della classe operaia. È solo nel Novecento che inizia a essere rivalutato dal punto di vista estetico, entrando gradualmente nei guardaroba borghesi e nel mondo del design.

Dal lavoro alla cultura pop

Negli anni ’60 e ’70 il velluto a coste diventa un’icona culturale. Associato ai movimenti intellettuali, agli studenti universitari e agli artisti, viene scelto per la sua estetica autentica e il suo carattere informale. Giacche, pantaloni e completi in velluto a coste diventano simboli di un’eleganza rilassata e anticonvenzionale. Parallelamente, il tessuto entra anche nel mondo dell’interior design, utilizzato per rivestimenti, tende e imbottiti, apprezzato per la sua capacità di trattenere il calore visivo e creare atmosfere accoglienti.

Caratteristiche e lavorazione

Il velluto a coste è realizzato principalmente in cotone, anche se oggi esistono varianti in fibre miste o sintetiche. La sua struttura si basa su fili di trama aggiuntivi che vengono tagliati per creare le tipiche coste verticali. Nel design contemporaneo viene spesso reinterpretato in chiave sostenibile, utilizzando cotoni organici o materiali riciclati.

