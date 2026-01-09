Mastrogregori porta a Marca i “golosoni”, il sapore dell’autunno da gustare tutto l’anno

Mastrogregori porta a Marca i “golosoni”: la storica azienda di castagne e marroni dei Monti Cimini approda per la prima volta alla fiera di Bologna il 14 e 15 gennaio con Squisitus

Mastrogregori, da oltre 40 anni sinonimo di qualità ed esperienza nella produzione di castagne e marroni, è pronta a debuttare il 14 e 15 gennaio a Marca by Bolognafiere, la grande vetrina dei prodotti dell’eccellenza italiana a marca del distributore. Forte di una filiera produttiva controllata, dalla raccolta al processo e alla vendita tanto del prodotto fresco quanto di quello trasformato, da piccola azienda a conduzione familiare, a cui è stato riconosciuto il marchio D.O.P. “Castagna di Vallerano”, Mastrogregori è divenuta negli anni un punto di riferimento per l’intero settore, in Italia e in Europa, grazie alla competenza e professionalità nella selezione, produzione e trasformazione di castagne e marroni per il mercato al dettaglio, la Grande Distribuzione Organizzata e le industrie di trasformazione ed esportatori.

L’azienda, posizionata nel cuore dei Monti Cimini – un sito storicamente vocato alla raccolta di castagne – si sviluppa su un’area complessiva di 20.000 mq., di cui 4.500 coperti destinati alla ricezione, prima selezione, lavaggio, sterilizzazione, calibratura, cernita di castagne e marroni, che successivamente vengono inviati verso differenti linee produttive. Dalla produzione di castagne secche, utilizzate come base per varie lavorazioni, ammorbidite per ottenere le “mosciarelle” o macinate con mulino a pietra per produrre la farina di castagne, alla produzione di castagne pelate e surgelate, successivamente utilizzate dalle industrie di trasformazione come materia prima di base per la produzione di marron glacé, creme, puree.

Interamente dedicata alla lavorazione dei “golosoni” è poi la linea che tratta marroni selezionati, pelati, cotti a vapore e confezionati in pratici snack da 100 gr. da gustare tutto l’anno in ogni momento della giornata. I golosoni di Mastrogregori rappresentano l’innovazione di un’azienda dalle profonde radici che guarda al futuro. Uno snack sempre più apprezzato per le sue qualità riconosciute di superfood naturale: senza glutine e prive di rischi di intolleranza per i bambini, le castagne contengono una componente di amido resistente che aiuta il microbiota intestinale, in più sono ricche di fibre, sali minerali e potassio, ideali anche per chi pratica sport. Una merenda buona e sana.

“Per rispondere ai nuovi trend di consumo – spiega Aroldo Mastrogregori, Amministratore Unico – intendiamo ampliare il segmento della frutta secca, sempre più presente nell’alimentazione quotidiana dei consumatori. È un segmento strategico in cui vogliamo investire, anche attraverso nuove acquisizioni, per competere in un mercato dinamico e in continua evoluzione. Con questi obiettivi siamo a Marca, nello spazio Squisitus al Padiglione 29 stand B68, dedicato alle eccellenze del made in Italy”.

Per maggiori informazioni: mastrogregori.it