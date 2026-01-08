Estrazione Superenalotto 8 gennaio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 8/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 8 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 4 del 8/1/2026

35-42-45-53-55-88

Numero Jolly

66

Numero Superstar

52

Quote Superenalotto del 8 gennaio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 64.048,75
punti 4450 433,45
punti 319.231 30,60
punti 2298.390 6,13

Quote Superstar del 8 gennaio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 43.345,00
3 stella115 3.060,00
2 stella1.465 100,00
1 stella10.540 10,00
0 stella26.751 5,00