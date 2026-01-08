Estrazione Superenalotto 8 gennaio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 8/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 8 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 4 del 8/1/2026
35-42-45-53-55-88
Numero Jolly
66
Numero Superstar
52
Quote Superenalotto del 8 gennaio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|3
|€ 64.048,75
|punti 4
|450
|€ 433,45
|punti 3
|19.231
|€ 30,60
|punti 2
|298.390
|€ 6,13
Quote Superstar del 8 gennaio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 43.345,00
|3 stella
|115
|€ 3.060,00
|2 stella
|1.465
|€ 100,00
|1 stella
|10.540
|€ 10,00
|0 stella
|26.751
|€ 5,00