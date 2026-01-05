Estrazione Superenalotto 5 gennaio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 5/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, lunedì 5 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 3 del 5/1/2026

11-13-17-56-80-84

Numero Jolly

41

Numero Superstar

13

Quote Superenalotto del 5 gennaio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 519 8.125,48
punti 4688 228,62
punti 322.444 21,09
punti 2326.332 5,00

Quote Superstar del 5 gennaio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella6 22.862,00
3 stella234 2.109,00
2 stella3.370 100,00
1 stella15.801 10,00
0 stella24.955 5,00