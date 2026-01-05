Estrazione Superenalotto 5 gennaio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 5/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, lunedì 5 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 3 del 5/1/2026
11-13-17-56-80-84
Numero Jolly
41
Numero Superstar
13
Quote Superenalotto del 5 gennaio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|19
|€ 8.125,48
|punti 4
|688
|€ 228,62
|punti 3
|22.444
|€ 21,09
|punti 2
|326.332
|€ 5,00
Quote Superstar del 5 gennaio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|6
|€ 22.862,00
|3 stella
|234
|€ 2.109,00
|2 stella
|3.370
|€ 100,00
|1 stella
|15.801
|€ 10,00
|0 stella
|24.955
|€ 5,00