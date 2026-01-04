Loredana Lecciso accusa un malore in stazione, prima della partenza per Domenica In

Malore in stazione per Loredana Lecciso, in partenza per Domenica In. La show girl racconta la disavventura avuta sui binari a Milano, poco prima di prendere il treno per Roma
Un mancamento, poi la caduta per terra in stazione a Milano. Brutta avventura per Loredana Lecciso, mentre stava per partire diretta a Roma, per partecipare alla trasmissione di oggi, domenica 4 gennaio, di Domenica In. La racconta lei stessa, dai social, per ringraziare chi l’ha soccorsa.
“Siamo sempre pronti a lamentarci, ma è giusto e bello anche fermarsi a spendere parole positive e un ringraziamento quando le cose vanno per il verso giusto- scrive- alla stazione Centrale di Milano (in partenza per Domenica In), in seguito a un leggero malore, ho trovato persone pronte ad aiutarmi e una presenza immediata ed efficace della sicurezza e degli operatori”. Le parole sono accompagnate da una sua foto sui binari con i soccorritori: nel post, pubblicato nelle sue stories Ig, la compagna di Al Bano appare sorridente mentre la affiancano tre uomini, agenti delle forze dell’ordine e delle Ferrovie di Stato, che l’hanno aiutata e le hanno così consentito di arrivare puntuale a Roma, nel salotto di Mara Venier.
