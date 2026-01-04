Anna Tatangelo è di nuovo mamma: è nata la piccola Beatrice

“Benvenuta Beatrice”, Anna Tatangelo mamma bis: la cantante annuncia l’arrivo della piccola, figlia dell’attuale compagno, l’imprenditore Giacomo Buttaroni

“Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice”: Anna Tatangelo, 38 anni, dà l’annuncio della nascita di Beatrice, sua seconda figlia, nata dall’unione con Giacomo Buttaroni, 31 anni. Sul suo profilo Instagram, la cantante accompagna oggi, domenica 4 gennaio, la lieta notizia della nascita della sua seconda figlia- avvenuta ieri- con alcune foto che ritraggono la famiglia e la sua ‘new entry’.

Le immagini ritraggono la piccola in braccio alla mamma, ancora in ospedale dopo il parto. E poi si vede Beatrice in braccio a suo fratello Andrea, il primogenito della cantante, nato dalla relazione con l’ex compagno Gigi D’Alessio. Ancora, per la prima volta, appare dai suoi profili social il compagno, Giacomo Buttaroni, ripreso in sala parto, mentre accoglie con un sorriso l’arrivo della piccola.

La relazione con l’ex calciatore, oggi imprenditore, è sempre stata difesa con la massima riservatezza dalla cantante, i due erano stati fotografati insieme per la prima volta un anno fa. Oggi coronano il sogno di diventare insieme genitori.

(photo credit: Anna Tatangelo/ Ig)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)