Ty1, Mazzocchi o River Loves Girls? Al River Cremona a gennaio 2026 si balla con stile: a Soncino, il ritmo anche a gennaio 2026 è decisamente alto

Si parte sabato 3 gennaio con Easy River. Il party hip hop Industry il 10 gennaio ospita DJ Ty1. Ty1 è uno dei DJ e produttori più attivi della urban italiana. Dopo anni di contest, tour e collaborazioni, debutta come solista nel 2007 con l’album Photographie, dimostrando sensibilità stilistica oltre l’hip-hop. Con il progetto Videomind – insieme a Clementino e Paura – sposta il proprio orizzonte verso elettronica, dance e rap sperimentale. Conta oltre un milione di ascoltatori mensili solo su Spotify, con tracce in collaborazione con star del calibro di Guè, Geolier, Kid Yugi, Coez, etc.

Eccoci a sabato 17 gennaio, quando al River prende vita un altro classico, River Loves Girls, con tutte le ragazze che hanno diritto all’ingresso omaggio.

Sabato 17 gennaio c’è invece un altro DJ superstar come Mazzocchi, Giordano Mazzocchi. Con quasi un milione di follower su Instagram, è noto al grande pubblico per la televisione, ma dietro la console ha conquistato anche i club. Il suo percorso artistico parte nel 2017, quando debutta in alcuni programmi italiani. L’anno dopo sceglie la strada della musica e inizia a suonare come DJ. Durante la pandemia si dedica alla produzione, arricchendo il proprio stile. Dal 2021 la sua carriera ha ripreso a correre, con un’energia nuova e un ritmo in continua crescita. Sabato 31 gennaio al River House Cremona la festa è, infine, Streetsmart.

Senz’altro nel 2026, River House Cremona, punta a crescere ancora. Non vuole seguire semplicemente le mode, ma interpretarle con stile e personalità. L’obiettivo è rafforzare il legame con il territorio e con il pubblico che ogni weekend sceglie Soncino per vivere la notte. River House è un progetto che unisce tradizione e innovazione. Dopo una stagione estiva molto partecipata il club è pronto a una nuova sfida.

RIVER HOUSE CREMONA

Via Brescia 23, Soncino (Cremona)

+39 366 175 8050

D’estate River Garden è una villa immersa nel verde, circondata da un giardino rigoglioso e da un fiume che scorre lento. Ospita serate a bordo piscina e nel verde, tra luci soffuse, buona musica e un’atmosfera che sa di sogno. In primavera, autunno e inverno diventa Rivera House. E il programma musicale non cambia. Eccellenza, tra house, pop, hip hop e trap.