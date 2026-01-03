Estrazione Superenalotto 3 gennaio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 3/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 3 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°2 del 3/1/2026

16-30-32-43-68-76

Numero Jolly

36

Numero Superstar

58

Quote Superenalotto del 3 gennaio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 55 39.528,88
punti 4397 505,17
punti 316.707 36,22
punti 2288.148 6,53

Quote Superstar del 3 gennaio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 50.517,00
3 stella73 3.622,00
2 stella1.304 100,00
1 stella9.512 10,00
0 stella24.422 5,00