Estrazione Superenalotto 3 gennaio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 3/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 3 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°2 del 3/1/2026
16-30-32-43-68-76
Numero Jolly
36
Numero Superstar
58
Quote Superenalotto del 3 gennaio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|5
|€ 39.528,88
|punti 4
|397
|€ 505,17
|punti 3
|16.707
|€ 36,22
|punti 2
|288.148
|€ 6,53
Quote Superstar del 3 gennaio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 50.517,00
|3 stella
|73
|€ 3.622,00
|2 stella
|1.304
|€ 100,00
|1 stella
|9.512
|€ 10,00
|0 stella
|24.422
|€ 5,00