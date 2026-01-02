Estrazione Superenalotto 2 gennaio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 2/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 1 del 2/1/2026
29-33-47-56-69-89
Numero Jolly
16
Numero Superstar
7
Quote Superenalotto del 2 gennaio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|6
|€ 30.409,79
|punti 4
|598
|€ 309,97
|punti 3
|20.931
|€ 26,70
|punti 2
|309.758
|€ 5,60
Quote Superstar del 2 gennaio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|8
|€ 30.997,00
|3 stella
|119
|€ 2.670,00
|2 stella
|2.128
|€ 100,00
|1 stella
|13.756
|€ 10,00
|0 stella
|34.613
|€ 5,00