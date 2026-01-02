Estrazione Superenalotto 2 gennaio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 2/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 1 del 2/1/2026

29-33-47-56-69-89

Numero Jolly

16

Numero Superstar

7

Quote Superenalotto del 2 gennaio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 56 30.409,79
punti 4598 309,97
punti 320.931 26,70
punti 2309.758 5,60

Quote Superstar del 2 gennaio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella8 30.997,00
3 stella119 2.670,00
2 stella2.128 100,00
1 stella13.756 10,00
0 stella34.613 5,00