Strage di Capodanno a Crans Montana, parla il presidente della Confederazione elvetica Guy Parmelin

Strage di Capodanno in Svizzera, Parmelin: “Il rogo a Crans Montana tra le peggiori tragedie del nostro Paese. Impegno massimo per capire le cause e le responsabilità di quanto accaduto”

L’incendio che si è sviluppato a Crans-Montana “è fra le peggiori tragedie che il nostro Paese abbia mai conosciuto”, si è trattato di “una tragedia terribile senza prendenti, molti sono deceduti, oltre 100 persone sono rimaste ferite, molto seriamente“. Ciò detto “ci impegneremo al massimo per capire le cause e le responsabilità di quanto accaduto”. Il presidente della Confederazione elvetica Guy Parmelin lo dice in una conferenza stampa organizzata per dare notizie sul drammatico rogo di Crans-Montana.

“Gli inquirenti stanno accertando” le cause del disastro, “sono fiducioso che potremo portare questa indagine fino alla fine“, dice Parmelin, “dobbiamo arrivare alla verità e capire quanto accaduto”. Dunque, “tutte le nostre energie saranno dedicate a capire le cause, lo dobbiamo ai giovani coinvolti“, aggiunge.

Il presidente della Confederazione elvetica annuncia che sono stati indetti “cinque giorni di lutto per rispetto alle vittime“, aggiungendo che “oggi la Svizzera è in lutto, ma resta unita, coesa e determinata nonostante il dolore” e “il vostro dolore è anche il nostro“.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)