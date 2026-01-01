Strage di Capodanno a Crans Montana: accertati 47 morti, verifiche della Farnesina su italiani

Strage di Capodanno in Svizzera: è salito a 47 ed è ancora provvisorio il bilancio dei morti nell’incendio al bar Le Constellation a Crans Montana. Linea di assistenza per le famiglie contattabile anche dall’Italia

Continua ad aumentare il bilancio dei morti in quella che molti giornali svizzeri hanno già ribattezzato la “strage di Capodanno“: si parla ormai di “una tragedia enorme, siamo arrivati a 47 morti accertati, temo la situazione sia orribile”, lo ha detto intervenendo telefonicamente su Rete4, il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani. Si parla di “una dozzina di italiani ricoverati in diversi ospedali“, forse quindici, e “una quindicina di dispersi, numero che purtroppo cresce”, ha confermato il ministro.

Il numero dei feriti potrebbe sfiorare il centinaio. La ‘strage’ si è verificata la notte scorsa nel bar Le Constellation nella località sciistica di Crans Montana, in Svizzera, intorno all’1.30 e sarebbe stato preceduto da alcune esplosioni. Al momento le cause non sono note. I testimoni hanno raccontato di aver sentito alcuni scoppi uditi nel seminterrato, da dove si sarebbero originate le fiamme. Il noto locale (che può ospitare fino a 400 persone) di Crans Montana a quell’ora era molto affollato perchè erano in corso i festeggiamenti dell’ultima notte dell’anno. All’interno del locale pare ci fosse più di un centinaio di persone. Dopo l’incendio, è stata imposta una no-fly zone sull’area: a comunicarlo è la polizia cantonale, che ha dato notizia anche di una linea di assistenza per le famiglie (0848.112117) che è contattabile anche dall’Italia.

Al momento, i corpi non sarebbero identificabili a causa delle gravi ustioni riportate. Le immagini dell’incendio pubblicate dai media svizzeri, che sono diventate virali sui social, mostrano un edificio in fiamme e i soccorsi nelle vicinanze. Sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e soccorritori. L’emergenza è stata gestita anche con gli elicotteri di Air-Glaciers. L’operazione è ancora in corso.

FARNESINA: “VERIFICHE SU PRESENZA ITALIANI”

In una comunicazione su X, la Farnesina spiega che sono in corso verifiche per capire se nel locale ci fossero cittadini italiani e se ci siano delle persone italiane tra le vittime. “La Farnesina e il Consolato a Ginevra seguono la situazione a Crans-Montana, dove alcune esplosioni e un grave incendio in un ristorante hanno provocato morti e feriti. Sono in corso verifiche sull’eventuale coinvolgimento di connazionali in raccordo con le autorità locali. Il ministro Antonio Tajani è informato. Per eventuali segnalazioni contattare @ItalyinGeneva al numero 0041793253978 o UnitàdiCrisi al +39 0636225 o via mail a unita.crisi@esteri.it”.

A Crans Montana è stato allestito un punto di raccolta per i familiari presso il centro congressi le Regent di Crans-Montana.

TAJANI: “SONO IN CONTATTO CON L’AMBASCIATORE A GINEVRA”

Questo il messaggio postato su X da Antonio Tajani: “Al ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis ho espresso la vicinanza dell’Italia per la tragedia di Crans Montana. Rimango in contatto con l’Ambasciatore d’Italia che è in arrivo sul luogo dell’incidente con personale del consolato di Ginevra. In corso verifiche per eventuale coinvolgimento di nostri connazionali. Unità di crisi della Farnesina e sedi diplomatiche in Svizzera collaborano con la polizia elvetica”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)