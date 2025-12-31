Alfonso Signorini è indagato per violenza sessuale ed estorsione. Si tratta di un atto formale dopo la denuncia depositata alla vigilia di Natale dall’ex concorrente del Grande Fratello Antonio Medugno
La procura di Milano ha iscritto Alfonso Signorini al registro degli indagati per le ipotesi di reato di violenza sessuale ed estorsione. Si tratta di un atto formale – scrive Repubblica – a seguito della denuncia depositata alla vigilia di Natale dall’ex concorrente del Grande Fratello Antonio Medugno. Il caso scatenato dalle accuse di Fabrizio Corona è definitivamente scoppiato: il giornalista è conduttore è accusato di aver richiesto favori sessuali in cambio della partecipazione alla trasmissione.
Signorini intanto si è autosospeso da Mediaset “in via cautelativa”.
Due settimane fa Corona in “Falsissimo” aveva letto delle presunte chat tra Signorini e Medugno. Il racconto era quello di un flirt iniziale, seguito da un incontro andato male: Medugno si sarebbe rifiutato di avere rapporti sessuali e, da lì, sarebbe arrivato lo stop all’ingresso nella casa del Grande Fratello. Tempo dopo, secondo la stessa ricostruzione, i contatti sarebbero ripresi fino all’ammissione definitiva al programma.
Il 22 dicembre Medugno è stato intervistato direttamente da Corona alzando ulteriormente il livello dello scontro: racconta di aver flirtato con Signorini su indicazione del proprio manager, convinto che fosse “l’unico modo” per entrare nel reality. Poi l’accusa più grave: il rifiuto di fare sesso e una presunta violenza. Medugno rivela anche di aver denunciato Signorini pochi giorni prima dell’intervista. Per la diffusione delle chat private – con riferimenti e immagini di nudo oscurate – Signorini ha querelato Corona per “revenge porn”.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)