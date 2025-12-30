Estrazione Superenalotto 30 dicembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 30/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 30 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 208 del 30/12/2025

6-9-17-20-60-67

Numero Jolly

1

Numero Superstar

73

Quote Superenalotto del 30 dicembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 516 10.663,24
punti 41.265 137,15
punti 336.446 14,34
punti 2446.907 5,00

Quote Superstar del 30 dicembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella6 13.715,00
3 stella124 1.434,00
2 stella1.715 100,00
1 stella9.881 10,00
0 stella19.267 5,00