Estrazione Superenalotto 29 dicembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 29/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, lunedì 29 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 207 del 29/12/2025
36-38-45-61-79-83
Numero Jolly
12
Numero Superstar
52
Quote Superenalotto del 29 dicembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|6
|€ 24.063,06
|punti 4
|283
|€ 520,38
|punti 3
|11.745
|€ 37,70
|punti 2
|195.167
|€ 7,04
Quote Superstar del 29 dicembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|15
|€ 52.038,00
|3 stella
|121
|€ 3.770,00
|2 stella
|1.213
|€ 100,00
|1 stella
|7.754
|€ 10,00
|0 stella
|20.792
|€ 5,00