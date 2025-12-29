Estrazione Superenalotto 29 dicembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 29/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, lunedì 29 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 207 del 29/12/2025

36-38-45-61-79-83

Numero Jolly

12

Numero Superstar

52

Quote Superenalotto del 29 dicembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 56 24.063,06
punti 4283 520,38
punti 311.745 37,70
punti 2195.167 7,04

Quote Superstar del 29 dicembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella15 52.038,00
3 stella121 3.770,00
2 stella1.213 100,00
1 stella7.754 10,00
0 stella20.792 5,00