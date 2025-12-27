Estrazione Superenalotto 27 dicembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 27/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 27 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 206 del 27/12/2025

8-19-20-41-74-84

Numero Jolly

45

Numero Superstar

74

Quote Superenalotto del 27 dicembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 515 15.137,39
punti 41.147 200,48
punti 337.630 18,46
punti 2505.030 5,00

Quote Superstar del 27 dicembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella8 20.048,00
3 stella252 1.846,00
2 stella2.770 100,00
1 stella13.778 10,00
0 stella24.888 5,00