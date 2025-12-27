Estrazione Superenalotto 27 dicembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 27/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 27 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 206 del 27/12/2025
8-19-20-41-74-84
Numero Jolly
45
Numero Superstar
74
Quote Superenalotto del 27 dicembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|15
|€ 15.137,39
|punti 4
|1.147
|€ 200,48
|punti 3
|37.630
|€ 18,46
|punti 2
|505.030
|€ 5,00
Quote Superstar del 27 dicembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|8
|€ 20.048,00
|3 stella
|252
|€ 1.846,00
|2 stella
|2.770
|€ 100,00
|1 stella
|13.778
|€ 10,00
|0 stella
|24.888
|€ 5,00