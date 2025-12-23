Estrazione Superenalotto 23 dicembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 23/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 23 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°205 del 23/12/2025

16-18-22-24-34-80

Numero Jolly

62

Numero Superstar

53

Quote Superenalotto del 23 dicembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 54 39.811,06
punti 4541 299,69
punti 319.926 24,50
punti 2308.146 5,00

Quote Superstar del 23 dicembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 29.969,00
3 stella107 2.450,00
2 stella1.707 100,00
1 stella10.110 10,00
0 stella22.390 5,00