Estrazione Superenalotto 22 dicembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 22/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto anticipata di oggi, lunedì 22 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 204 del 22/12/2025
2-14-28-36-78-85
Numero Jolly
17
Numero Superstar
11
Quote Superenalotto del 22 dicembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|2
|€ 58.814,61
|punti 4
|368
|€ 327,49
|punti 3
|13.124
|€ 27,53
|punti 2
|204.872
|€ 5,46
Quote Superstar del 22 dicembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|1
|€ 1.470.365,25
|4 stella
|4
|€ 32.749,00
|3 stella
|125
|€ 2.753,00
|2 stella
|1.710
|€ 100,00
|1 stella
|11.759
|€ 10,00
|0 stella
|27.635
|€ 5,00