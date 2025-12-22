Estrazione Superenalotto 22 dicembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 22/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto anticipata di oggi, lunedì 22 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 204 del 22/12/2025

2-14-28-36-78-85

Numero Jolly

17

Numero Superstar

11

Quote Superenalotto del 22 dicembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 52 58.814,61
punti 4368 327,49
punti 313.124 27,53
punti 2204.872 5,46

Quote Superstar del 22 dicembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella1 1.470.365,25
4 stella4 32.749,00
3 stella125 2.753,00
2 stella1.710 100,00
1 stella11.759 10,00
0 stella27.635 5,00