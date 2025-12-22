A Prato niente più monopattini in sharing dal 1° gennaio

A Prato niente più monopattini in sharing dopo il 31 dicembre: con il Comune commissariato, il servizio non può essere messa in piedi una nuova gara d’appalto

Il 31 dicembre sarà l’ultimo giorno di servizio di monopattini elettrici in sharing a Prato. A causa del commissariamento, il Comune non può per legge né riaffidarlo tramite una nuova gara d’appalto, né prorogare ulteriormente l’affidamento. La notizia viene divulgata, via nota stampa, da Bit Mobility: la società che dal 2021 fornisce il servizio.

Nel comunicato è proprio l’azienda a precisare che negli ultimi mesi il servizio è stato garantito grazie a proroghe plurime, ma dopo la terza estensione la normativa ha imposto lo stop. Il rammarico principale, osserva la società, “riguarda la cittadinanza, che resterà priva di uno strumento di mobilità ormai consolidato nelle abitudini quotidiane. In particolare nelle fasce orarie meno coperte dal trasporto pubblico, il monopattino aveva dimostrato di essere un importante supporto per studenti, lavoratori, residenti e visitatori, offrendo una risposta rapida, economica e sostenibile agli spostamenti urbani”.

La partecipazione e il gradimento manifestati negli anni, secondo la società, confermano quanto il servizio fosse divenuto parte integrante del sistema di mobilità locale. Al tempo stesso, tuttavia, il direttore operativo Italia di Bit Mobility, Michele Francione, rinnova la disponibilità a tornare su piazza non appena si manifesteranno le condizioni necessarie: “Non appena la nuova amministrazione potrà avviare gli atti necessari per una gara pubblica- chiarisce- saremo pronti a partecipare ed eventualmente a rimettere a disposizione di Prato la nostra esperienza, la flotta e le tecnologie più avanzate. Il nostro obiettivo resta contribuire allo sviluppo di un modello di mobilità sostenibile moderno, affidabile e accessibile nelle città italiane”.

