Me contro Te, il 5 settembre il matrimonio in diretta a pagamento: biglietti fino a 250 euro

Me contro Te, il 5 settembre il loro ‘sì’ in un wedding-show: biglietti fino a 250 euro. Gli youtuber più amati dai piccoli intanto hanno fatto le prove a Las Vegas

“Oggi ci siamo ufficialmente sposati a Las Vegas“: dopo tanta attesa Luigi Calagna e Sofia Scalia– ovvero i Me Contro Te- hanno fatto il grande passo e hanno postato sul loro canale youtube tutta la cerimonia. con tanto di scambio di anelli. Ma attenzione, i due youtuber amati dai più piccoli si correggono subito: “Non è un vero e proprio matrimonio perché ci sposiamo il prossimo anno e siete tutti invitati”. Di qui il vero annuncio: il matrimonio sarà il 5 settembre 2026 ed è possibile già accaparrarsi il biglietto, perché sarà molto più di un matrimonio, ovvero un “Wedding Show”.

La location prescelta per dirsi il fatidico sì è l’Arena Milano. Mani dunque al portafoglio e alla tastiera, è possibile prenotare i posti per assistere “al giorno che farà a storia dei Me contro Te” sulla piattaforma Ticketone, come per qualsiasi spettacolo, ma con prezzi decisamente ‘speciali’.

“UN GRANDE SPETTACOLO DI MUSICA, COREOGRAFIE ED EFFETTI SPECIALI”

“Dopo aver conquistato grandi e piccini nel loro primo decennio di carriera, i “Me contro te”, attori, cantanti e scrittori noti anche come Luì e Sofì – duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia – annunciano The Wedding Show, la celebrazione del loro matrimonio con un grande spettacolo di musica, coreografie ed effetti speciali”: è la presentazione ufficiale dell’evento del 5 settembre prossimo. E ancora: “The Wedding Show sarà un evento irripetibile in cui Lui e Sofi’ scelgono di condividere con la loro community il giorno più speciale per una coppia: il matrimonio. Le loro nozze prenderanno vita all’interno di uno show spettacolare, pensato come una grande festa aperta a tutti: famiglie, bambini e anche quei ragazzi che sono cresciuti seguendo il mondo dei Me Contro Te. Un’esperienza unica, emozionante e coinvolgente, in cui il pubblico sarà parte integrante della celebrazione e potrà vivere con loro un momento indimenticabile”

“ABBIAMO DECISO DI SPOSARCI SU UN PALCO, DAVANTI A VOI, ECCO PERCHÈ”

“Dopo tanti anni insieme, abbiamo finalmente scelto la nostra data: il 5 settembre! Sentivamo il bisogno di condividere questo momento con tutte le persone che ci hanno accompagnato in questo viaggio. E alla fine lo abbiamo capito: sposarci su un palco, con la nostra musica e davanti a voi, è la cosa più bella che potessimo immaginare. Per questo abbiamo scelto di trasformare il nostro matrimonio in uno Show: non solo una celebrazione, ma un momento da vivere insieme, perché questa storia l’abbiamo costruita anche grazie a voi”

I PREZZI E IL REGOLAMENTO

Per partecipare dunque bisogna prenotarsi attraverso la piattaforma Ticketone in cui è possibile scegliere il proprio posto- si può persino avere un posto tra le prime file, in ‘poltrona vip numerata’- e se ottenere l’upgrade e partecipare al Meet & Greet con i propri beniamini (non è specificato se l’incontro si terrà prima o dopo il matrimonio-show). Ovviamente ogni benefit ha il suo costo: si parte infatti dal posto basic a 48 euro per salire fino a 203 euro per i posti migliori (quelli appunto in poltrona vip numerata) e ancora, l’upgrade con il Meet & Greet ha un costo ulteriore di 250 euro a bambino (il genitore accompagnatore sembrerebbe esentato).

Su Ticketone è possibile leggere anche il regolamento previsto per partecipare, tra i paletti previsti: l’ingresso è vietato per i bambini che non hanno ancora un anno, mentre i bambini di 4 anni hanno l’obbligo di indossare cuffie antirumore, o ancora, sono previsti sconti per la seconda persona in su al M&G. Di sicuro oltre che un matrimonio e uno show, l’evento di Luì e Sofì sarà di certo un business.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)