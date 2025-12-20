SuperEstrazione Superenalotto 20 dicembre 2025: i 300 codici vincenti da 50mila euro

Ecco i 300 codici vincenti per i premi da 50mila euro dell’iniziativa speciale SuperEstrazione Superenalotto di sabato 20 dicembre 2025
Sono stati estratti i 300 codici vincenti di SuperEstrazione, l’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar che mette in palio 300 PREMI GARANTITI da 50.000€ nell’estrazione straordinaria del 20 dicembre 2025.
Per partecipare alla nuova iniziativa SuperEstrazione basta convalidare una giocata SuperEnalotto con SuperStar, valida per il concorso speciale, con le diverse modalità di gioco previste.
Per ogni combinazione giocata con SuperStar, riceverai un codice univoco per partecipare all’estrazione dei premi garantiti, dal valore di 50.000€, messi in palio nel concorso speciale del 20 dicembre 2025.
SUPERESTRAZIONE SUPERENALOTTO: I 300 CODICI VINCENTI
N.B.: I codici vincenti saranno disponibili entro le 24:00
COME VERIFICARE LE VINCITE
Potrai verificare i codici vincenti dell’iniziativa speciale:
- nella sezione Verifica Vincite del sito SuperEnalotto.it e giochinumerici.info
- con la app SuperEnalotto Verifica Vincite
- nei Punti di Vendita Sisal
Puoi controllare i codici nella pagina di dettaglio dell’estrazione che verrà pubblicata al termine del concorso. I risultati saranno disponibili sul sito entro le ore 24:00.
Puoi scegliere di verificare i codici uno alla volta oppure di verificarli tutti insieme inserendo nel campo dedicato il codice da 25 cifre presente sulla ricevuta di gioco.