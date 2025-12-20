Menz&Gasser: un dolce simbolico celebra i 90 anni dell’azienda italiana delle confetture

Menz&Gasser compie 90 anni: l’azienda italiana nata in Alto Adige nel 1935 celebra l’anniversario con una torta simbolica e scenografica

Nel 2025 Menz&Gasser ha compiuto novant’anni. Un traguardo che nasce da lontano, nel 1935, quando Mathias Gasser rilevò una piccola fabbrica di marmellate a Lana, ponendo le basi per quella che l’attuale CEO, Matthias Gasser, ha guidato verso una realtà internazionale. Per celebrare questo anniversario, l’azienda ha scelto un linguaggio universale e autentico: quello della pasticceria. Il Maestro Loris Oss Emer ha creato un dolce celebrativo che non è solo una torta, ma un racconto sensoriale e simbolico.

La torta si presenta come una composizione a due livelli, ricca di elementi visivi e simbolici. Su una base verde brillante, che richiama i paesaggi naturali delle origini e riflette l’attenzione dell’azienda per l’ambiente e la sostenibilità, si sviluppano frutti di bosco, quenelle allo yogurt e dettagli spugnosi che conferiscono volume e vitalità. A dominare la scena, un albero stilizzato in cioccolato rappresenta le radici dell’azienda e la sua capacità di crescere, rinnovarsi senza perdere il contatto con il territorio.

All’interno, ogni strato racconta una parte della storia di Menz&Gasser. La mousse alla mela è un omaggio alle origini – tutto è partito da una mela – mentre la gelée ai frutti di bosco e la panna cotta alla fragola richiamano i profili iconici delle confetture che hanno reso l’azienda riconoscibile in Italia e nel mondo. Il biscuit al cacao, rifinito con una glassatura moderna, crea un collegamento armonico tra memoria e innovazione, rendendo omaggio al territorio in cui Menz&Gasser è cresciuta e si è sviluppata negli anni.

Oggi Menz&Gasser è una realtà con oltre 700 collaboratori, tre stabilimenti e una presenza internazionale, ma ha mantenuto lo stesso spirito delle origini. Un percorso che passa dalla collaborazione storica con il mondo dell’hotellerie e del food service, e che si è ampliato fino al settore industriale, al retail e al B2B, dove l’azienda continua a evolvere puntando su innovazione e sostenibilità, con investimenti in impianti di cogenerazione, sistemi di recupero idrico e riduzione degli sprechi. Il tutto senza mai perdere il legame con ciò che conta davvero: il territorio, le persone, l’attenzione verso la qualità di prodotti.

In questa torta convivono passato e futuro, tradizione e trasformazione. È un gesto che celebra ciò che è stato e, al tempo stesso, guarda avanti, con la consapevolezza di un’azienda che da novant’anni costruisce il proprio percorso unendo valori, visione e capacità di rinnovarsi.