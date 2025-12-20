Estrazione Superenalotto 20 dicembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 20/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 20 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 203 del 20/12/2025
11-24-42-50-89-90
Numero Jolly
36
Numero Superstar
44
Quote Superenalotto del 20 dicembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|5
|€ 46.369,27
|punti 4
|783
|€ 299,79
|punti 3
|30.830
|€ 23,01
|punti 2
|467.754
|€ 5,00
Quote Superstar del 20 dicembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|4
|€ 29.979,00
|3 stella
|200
|€ 2.301,00
|2 stella
|2.645
|€ 100,00
|1 stella
|16.121
|€ 10,00
|0 stella
|35.705
|€ 5,00