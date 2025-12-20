Estrazione Superenalotto 20 dicembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 20/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 20 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 203 del 20/12/2025

11-24-42-50-89-90

Numero Jolly

36

Numero Superstar

44

Quote Superenalotto del 20 dicembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 55 46.369,27
punti 4783 299,79
punti 330.830 23,01
punti 2467.754 5,00

Quote Superstar del 20 dicembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella4 29.979,00
3 stella200 2.301,00
2 stella2.645 100,00
1 stella16.121 10,00
0 stella35.705 5,00