Estrazione Superenalotto 19 dicembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 19/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 19 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 202 del 19/12/2025
16-52-60-75-81-88
Numero Jolly
40
Numero Superstar
49
Quote Superenalotto del 19 dicembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|3
|€ 45.225,86
|punti 4
|301
|€ 460,35
|punti 3
|12.150
|€ 34,27
|punti 2
|208.196
|€ 6,20
Quote Superstar del 19 dicembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|0
|€ 0,00
|3 stella
|93
|€ 3.427,00
|2 stella
|1.465
|€ 100,00
|1 stella
|9.287
|€ 10,00
|0 stella
|22.510
|€ 5,00