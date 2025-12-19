Estrazione Superenalotto 19 dicembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 19/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 19 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 202 del 19/12/2025

16-52-60-75-81-88

Numero Jolly

40

Numero Superstar

49

Quote Superenalotto del 19 dicembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 45.225,86
punti 4301 460,35
punti 312.150 34,27
punti 2208.196 6,20

Quote Superstar del 19 dicembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella0 0,00
3 stella93 3.427,00
2 stella1.465 100,00
1 stella9.287 10,00
0 stella22.510 5,00