Estrazione Superenalotto 18 dicembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 18/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 18 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°201 del 18/12/2025
7-28-63-69-73-77
Numero Jolly
64
Numero Superstar
14
Quote Superenalotto del 18 dicembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|3
|€ 57.972,02
|punti 4
|642
|€ 275,39
|punti 3
|24.885
|€ 21,41
|punti 2
|345.340
|€ 5,00
Quote Superstar del 18 dicembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 27.539,00
|3 stella
|242
|€ 2.141,00
|2 stella
|2.186
|€ 100,00
|1 stella
|11.979
|€ 10,00
|0 stella
|23.002
|€ 5,00