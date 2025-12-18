Estrazione Superenalotto 18 dicembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 18/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 18 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°201 del 18/12/2025

7-28-63-69-73-77

Numero Jolly

64

Numero Superstar

14

Quote Superenalotto del 18 dicembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 57.972,02
punti 4642 275,39
punti 324.885 21,41
punti 2345.340 5,00

Quote Superstar del 18 dicembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 27.539,00
3 stella242 2.141,00
2 stella2.186 100,00
1 stella11.979 10,00
0 stella23.002 5,00