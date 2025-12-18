A Scampia partiti i lavori di abbattimento della vela Rossa

Scampia, al via i lavori di abbattimento della vela Rossa, il sindaco Manfredi: “Entro la fine del 2026 prevediamo di completare quattro edifici con circa 150 appartamenti”

“Oggi è un’altra giornata storica per Scampia, parte la demolizione della vela Rossa. Noi adesso siamo proprio dove prima c’era la vela Gialla che ormai è scomparsa e quindi il nostro progetto di riqualificazione di questo pezzo di città va avanti molto velocemente”.

Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione dell’avvio dei lavori di demolizione della vela Rossa di Scampia, l’ultima ad essere abbattuta.

“Intorno – evidenzia – si vedono i nuovi edifici che stanno nascendo. È veramente un momento importante perché significa che si sta veramente trasformando un luogo che ha rappresentato per tanti anni il simbolo negativo della città e oggi invece diventa un luogo di speranza e di opportunità per gli abitanti e per tutta Napoli”.

“Noi ci tenevamo molto che il progetto si realizzasse in parallelo, cioè da un lato – osserva Manfredi – le demolizioni e in parallelo le costruzioni, anche come valore simbolico. Entro la fine del 2026 prevediamo di completare quattro edifici con circa 150 appartamenti, il primo nucleo di ricostruzione. Nel frattempo partiranno anche gli altri edifici: la scuola, il centro civico per fare in modo che per il 2028 si completi tutto l’intervento che prevede la realizzazione del nuovo quartiere con servizi e circa 500 appartamenti”.

Per il sindaco di Napoli “la nuova Scampia è veramente un quartiere residenziale che fa capire qual è la potenza della trasformazione urbanistica, della rigenerazione urbana. Come in pochi anni, operando sulla parte fisica ma anche sullo sviluppo economico e sulle opportunità per i cittadini, dei luoghi che sembravano perduti sono invece trasformati in maniera potente in una realtà completamente diversa”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)