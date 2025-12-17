Il nuovo spot natalizio di Poste Italiane è virale sul web

Lo spot di Natale di Poste Italiane commuove il web: il video è virale. Protagonista è Filippo, un bambino con un pacco speciale da spedire al nonno Pino, che non c’è più

Sta commuovendo il web il nuovo spot natalizio di Poste Italiane, tornata in televisione con un episodio inedito delle Storie di Poste Italiane. Un racconto delicato e carico di emozione che, in poche ore, ha iniziato a circolare sui social e sulle piattaforme digitali, raccogliendo commenti e condivisioni per la sua capacità di parlare a tutti.

Protagonista dello spot è Filippo, un bambino che, in occasione del Natale, prepara un pacco speciale da spedire al nonno Pino, che non c’è più. Un gesto semplice, raccontato con misura e sensibilità, che tocca temi universali come l’assenza, il ricordo e il legame tra le generazioni, trasformando una spedizione in un atto simbolico di affetto e memoria.

LE PRECEDENTI CAMPAGNE

La campagna di Natale si distingue dalle precedenti del 2025, dedicate alla Logistica, al Risparmio Postale e all’Energia, scegliendo un unico episodio, girato interamente in Puglia. Una scelta narrativa che concentra l’attenzione su una sola storia, amplificandone l’impatto emotivo.

A contribuire alla forza del racconto è anche la musica. Il cuore della campagna è La sera dei miracoli di Lucio Dalla, le cui parole diventano la “voce pensiero” del piccolo Filippo, accompagnando i suoi gesti e rendendo il racconto ancora più intenso e riconoscibile.

Lo spot è in onda in televisione ed è disponibile anche sul sito www.poste.it e sul canale YouTube di Poste Italiane, in versione accessibile, con audio descrizione e sottotitoli. Ed è proprio sul web che la storia sta trovando una seconda vita, trasformandosi in un racconto condiviso, capace di emozionare e di unire, ancora una volta, persone, luoghi e generazioni.

