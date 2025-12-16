Estrazione Superenalotto 16 dicembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 16/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 16 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 200 del 16/12/2025

2-18-24-35-41-84

Numero Jolly

44

Numero Superstar

20

Quote Superenalotto del 16 dicembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 58 21.825,52
punti 4529 335,52
punti 319.794 27,02
punti 2318.941 5,21

Quote Superstar del 16 dicembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella9 33.552,00
3 stella150 2.702,00
2 stella1.967 100,00
1 stella12.412 10,00
0 stella26.377 5,00