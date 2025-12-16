Estrazione Superenalotto 16 dicembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 16/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 16 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 200 del 16/12/2025
2-18-24-35-41-84
Numero Jolly
44
Numero Superstar
20
Quote Superenalotto del 16 dicembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|8
|€ 21.825,52
|punti 4
|529
|€ 335,52
|punti 3
|19.794
|€ 27,02
|punti 2
|318.941
|€ 5,21
Quote Superstar del 16 dicembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|9
|€ 33.552,00
|3 stella
|150
|€ 2.702,00
|2 stella
|1.967
|€ 100,00
|1 stella
|12.412
|€ 10,00
|0 stella
|26.377
|€ 5,00