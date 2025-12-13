Morto a 60 anni Peter Greene, attore di “Pulp Fiction” e “The Mask”

È morto Peter Greene, attore di “Pulp Fiction” e “The Mask”. Tmz riferisce che è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Manhattan

È morto a soli 60 anni Peter Greene, attore noto soprattutto per aver interpretato il ruolo del cattivo in ​​film come “Pulp Fiction” e “The Mask”.

Tmz riferisce che la star è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Manhattan venerdì sera, come confermato dal manager Gregg Edwards. La scoperta è avvenuta a seguito di una segnalazione alla polizia fatta da un vicino che aveva sentito la musica alta per tutta la notte e – bussando alla porta – non aveva ricevuto risposta. Le autorità, intervenute dopo la chiamata, hanno potuto solo constatare il decesso. Le cause della morte non sono ancora chiare, ma la polizia ha escluso qualsiasi atto criminale. Sarà il medico legale a stabilirle.

Greene era originario di Montclair, nel New Jersey. Era nato l’8 ottobre 1965. A soli 15 anni era scappato di casa, finendo per vivere per le strade di New York dove entrò in contatto con il mondo della droga. Nel 1996 ha tentato il suicidio. Da quell’episodio, l’attore ha poi risolto completamente i problemi di dipendenza. Una lunga lista di film nel curriculum per una carriera che era iniziata nei primi Anni 90. “Laws of Gravity” ha visto il suo debutto. Tra i titoli in cui ha recitato “I soliti sospetti”, “Trappola sulle montagne rocciose”, “Da ladro a poliziotto”.