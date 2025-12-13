Estrazione Superenalotto 13 dicembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 13/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 13 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 199 del 13/12/2025
2-5-7-36-58-64
Numero Jolly
14
Numero Superstar
62
Quote Superenalotto del 13 dicembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|11
|€ 17.871,86
|punti 4
|821
|€ 242,97
|punti 3
|31.839
|€ 18,90
|punti 2
|451.076
|€ 5,00
Quote Superstar del 13 dicembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|6
|€ 24.297,00
|3 stella
|117
|€ 1.890,00
|2 stella
|1.581
|€ 100,00
|1 stella
|9.604
|€ 10,00
|0 stella
|18.362
|€ 5,00