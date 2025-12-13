Estrazione Superenalotto 13 dicembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 13/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 13 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 199 del 13/12/2025

2-5-7-36-58-64

Numero Jolly

14

Numero Superstar

62

Quote Superenalotto del 13 dicembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 511 17.871,86
punti 4821 242,97
punti 331.839 18,90
punti 2451.076 5,00

Quote Superstar del 13 dicembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella6 24.297,00
3 stella117 1.890,00
2 stella1.581 100,00
1 stella9.604 10,00
0 stella18.362 5,00