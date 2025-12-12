Estrazione Superenalotto 12 dicembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 12/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 12 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 198 del 12/12/2025

7-21-35-38-80

Numero Jolly

29

Numero Superstar

87

Quote Superenalotto del 12 dicembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 54 33.374,13
punti 4375 363,69
punti 316.416 24,95
punti 2239.190 5,31

Quote Superstar del 12 dicembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 36.369,00
3 stella116 2.495,00
2 stella1.826 100,00
1 stella11.752 10,00
0 stella24.141 5,00