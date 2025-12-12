Estrazione Superenalotto 12 dicembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 12/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 12 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 198 del 12/12/2025
7-21-35-38-80
Numero Jolly
29
Numero Superstar
87
Quote Superenalotto del 12 dicembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|4
|€ 33.374,13
|punti 4
|375
|€ 363,69
|punti 3
|16.416
|€ 24,95
|punti 2
|239.190
|€ 5,31
Quote Superstar del 12 dicembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 36.369,00
|3 stella
|116
|€ 2.495,00
|2 stella
|1.826
|€ 100,00
|1 stella
|11.752
|€ 10,00
|0 stella
|24.141
|€ 5,00