Estrazione Superenalotto 11 dicembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 11/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 11 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°197 del 11/12/2025

14-44-72-81-85-86

Numero Jolly

80

Numero Superstar

47

Quote Superenalotto del 11 dicembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 56 28.516,31
punti 4449 387,50
punti 317.558 29,86
punti 2270.381 6,02

Quote Superstar del 11 dicembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 38.750,00
3 stella89 2.986,00
2 stella1.551 100,00
1 stella9.666 10,00
0 stella24.567 5,00