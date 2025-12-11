Estrazione Superenalotto 11 dicembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 11/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 11 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°197 del 11/12/2025
14-44-72-81-85-86
Numero Jolly
80
Numero Superstar
47
Quote Superenalotto del 11 dicembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|6
|€ 28.516,31
|punti 4
|449
|€ 387,50
|punti 3
|17.558
|€ 29,86
|punti 2
|270.381
|€ 6,02
Quote Superstar del 11 dicembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 38.750,00
|3 stella
|89
|€ 2.986,00
|2 stella
|1.551
|€ 100,00
|1 stella
|9.666
|€ 10,00
|0 stella
|24.567
|€ 5,00