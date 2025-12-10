Riconoscimento UNESCO della Cucina Italiana: un giorno storico che illumina l’Italia

L’Italia celebra oggi un risultato che entra di diritto nella sua Storia: il riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO

L’Italia celebra oggi un risultato che entra di diritto nella sua Storia: il riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO. Un traguardo che appartiene all’intera Nazione e che rende omaggio a una tradizione capace di unire territori, comunità e generazioni.

APPUNTAMENTI NELLA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE

Colosseo

Nel pomeriggio, il Colosseo diventerà protagonista di un’illuminazione speciale realizzata in collaborazione con Enel. L’evento è aperto alla stampa. I giornalisti sono convocati a Largo Gaetana Agnesi alle ore 17.15 e gli accrediti devono pervenire all’indirizzo e-mail accreditistampa@masaf.gov.it entro le ore 15.30.

Auditorium Parco della Musica

Le celebrazioni proseguiranno in serata all’Auditorium Parco della Musica, dove prenderà vita una grande serata artistica organizzata con Enel e dedicata all’anima popolare, creativa e universale della cucina italiana. L’ingresso degli ospiti sarà accolto da un suggestivo omaggio coreografico ideato da Giuliano Peparini, uno dei direttori artistici, registi e coreografi italiani più talentuosi al mondo, che trasformerà la Cavea dell’Auditorium in una festa ispirata ai mestieri, ai riti e ai colori della nostra tradizione gastronomica.

Carabinieri del CUFAA a cavallo in alta uniforme, luminarie artistiche e tre mostre tematiche – dedicate ai prodotti DOP e IGP, alla fotografia storica del “Pranzo della Domenica” e alla nave scuola Amerigo Vespucci – accompagneranno l’arrivo delle istituzioni.

In Sala Santa Cecilia, la serata si aprirà con un testo recitato dall’attrice Claudia Gerini, seguito dall’esibizione dei bambini del Coro Antoniano e del Coro Caivano insieme ad Al Bano, che interpreteranno “Vai Italia”, brano scritto da Mogol e inno della candidatura della Cucina Italiana. Il conduttore Nicola Prudente “Tinto” guiderà il pubblico in un racconto che unirà parole, musica e immagini.

Non mancherà un momento solenne con l’esecuzione dell’Inno di Mameli, il Canto degli Italiani, interpretato dal tenore Alessandro Scotto di Luzio, che aprirà il grande concerto dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, affidato alla JuniOrchestra Young e alla Cantoria, dirette da Simone Genuini. Un programma musicale che spazierà da Rossini a Tchaikovsky, da Verdi a Puccini, in un crescendo di emozioni che celebrano il patrimonio culturale italiano.

Nel corso della serata, Paolo Scaroni Presidente di Enel consegnerà una borsa di studio a un giovane musicista meritevole, e il solista Manuel Meledina con il coro della Peparini Academy chiuderà l’evento con Oh Happy Day, sigillo festoso di una giornata dedicata all’orgoglio e all’identità nazionale.

Per ragioni di capienza, l’evento al Parco della Musica è riservato. La stampa è comunque invitata ad assistere allo spettacolo diretto da Giuliano Peparini all’aperto nella Cavea.

Video e immagini delle celebrazioni saranno disponibili sul sito del Masaf:

https://www.masaf.gov.it/cucina-italiana-patrimonio-unesco