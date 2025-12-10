Animali: Italo e Empethy lanciano nuova iniziativa per fronteggiare abbandoni e randagismo

Italo e Empethy proseguono la collaborazione per donare casa ai tanti cani e gatti abbandonati. Le due realtà, che portano avanti da anni questa sinergia, stanno ottenendo risultati concreti

Italo e Empethy proseguono la collaborazione per donare casa ai tanti cani e gatti abbandonati. Le due realtà, che portano avanti da anni questa sinergia, stanno ottenendo risultati concreti grazie ai quali numerosi animali hanno trovato una nuova famiglia. Tra gli ultimi obiettivi raggiunti, 200 adozioni veicolate grazie agli altrettanti viaggi offerti da Italo alle staffette volontarie che accompagnano i cuccioli dalle famiglie adottanti, 800 chili di cibo donati dalla società ferroviaria ai rifugi per cani e gatti, 8 associazioni supportate e 250 ore di formazione svolte dai propri dipendenti per renderli consapevoli e sensibili sulle tematiche quali randagismo e benessere degli animali.

C’è ancora molto da fare, considerando quanti randagi ancora ci sono, che spesso sono esposti a malattie pericolose per loro o per altri animali. Recenti stime, infatti, reputano che a causa di questi impatti negativi, il randagismo ha in Italia un costo annuale che oscilla tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Italo, con la sua rete, sta dando un contributo attivo per contrastare tali fenomeni, anche grazie alla creazione del rifugio virtuale ed alla concessione dei biglietti gratuiti per i volontari.

A proseguimento del percorso di sensibilizzazione, oggi Italo e Empethy hanno dato voce agli animali abbandonati, organizzando un appuntamento nella Lounge Italo Club di Roma Termini, pensato come un momento di incontro e approfondimento per clienti, dipendenti e stakeholder. Dicembre, infatti, è un mese in cui spesso vengono regalati (con poca consapevolezza) per Natale animali domestici che dopo poco tempo finiscono in strada, abbandonati. L’iniziativa ha offerto l’occasione per approfondire i temi del possesso responsabile, conoscere più da vicino le attività di Empethy e promuovere ulteriormente le buone pratiche di tutela e cura degli animali. Inoltre, come già fatto ad agosto, la campagna di sensibilizzazione verrà ripetuta a bordo dei treni anche nel mese di dicembre, apponendo di nuovo 15.000 flyer sui sedili dei treni.

“Siamo orgogliosi degli obiettivi raggiunti. Abbiamo messo in atto azioni concrete coinvolgendo dipendenti, viaggiatori e tutta la nostra community, facendo rete per contrastare fenomeni quali abbandono e randagismo. Crediamo che queste sinergie siano fondamentali per educare e sensibilizzare l’intera comunità, salvaguardando il benessere degli animali” ha commentato Fabio Sgroi, Direttore Health & Safety di Italo.

“Un biglietto di sola andata verso casa non è solo il claim scelto insieme a Italo per questa campagna di sensibilizzazione. È un invito concreto all’adozione responsabile, una chiamata all’azione per riconoscere quanto possa essere profondo il legame tra un animale abbandonato e la famiglia che finalmente lo accoglie. Attraverso questa collaborazione, vogliamo portare le storie di questi animali nei luoghi più inaspettati, come una lounge ferroviaria, per ricordare a tutti che a volte basta una fermata – o un gesto – per cambiare due destini: quello di un cane o gatto invisibile, e quello di chi sceglie di adottarlo” ha dichiarato Lorenza Silvestri, Co-fondatrice di Empethy.

Italo, data la sua grande attenzione per gli amici a 4 zampe, riserva loro dei posti dedicati a bordo treno accanto al viaggiatore e appositi welcome kit (per i cani di peso superiore ai 5kg, altrimenti possono viaggiare gratuitamente comodamente nel trasportino da 70cm accanto al passeggero, così come i gatti). Ci sono 5 posti riservati sui treni AGV e 4 sugli EVO per garantire una soluzione di viaggio confortevole, mettendo il cane a suo agio durante il tragitto.