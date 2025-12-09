Estrazione Superenalotto 9 dicembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 9/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 9 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 196 del 9/12/2025

8-31-51-65-78-79

Numero Jolly

26

Numero Superstar

77

Quote Superenalotto del 9 dicembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 52 82.289,81
punti 4401 417,62
punti 316.143 31,24
punti 2274.600 5,70

Quote Superstar del 9 dicembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 41.762,00
3 stella90 3.124,00
2 stella1.625 100,00
1 stella10.490 10,00
0 stella24.057 5,00