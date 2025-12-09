Estrazione Superenalotto 9 dicembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 9/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 9 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 196 del 9/12/2025
8-31-51-65-78-79
Numero Jolly
26
Numero Superstar
77
Quote Superenalotto del 9 dicembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|2
|€ 82.289,81
|punti 4
|401
|€ 417,62
|punti 3
|16.143
|€ 31,24
|punti 2
|274.600
|€ 5,70
Quote Superstar del 9 dicembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 41.762,00
|3 stella
|90
|€ 3.124,00
|2 stella
|1.625
|€ 100,00
|1 stella
|10.490
|€ 10,00
|0 stella
|24.057
|€ 5,00