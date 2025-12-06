Estrazione Superenalotto 6 dicembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 6/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 6 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 195 del 6/12/2025

1-38-42-79-82-84

Numero Jolly

24

Numero Superstar

71

Quote Superenalotto del 6 dicembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 52 98.118,60
punti 4377 528,18
punti 317.087 35,16
punti 2296.308 6,30

Quote Superstar del 6 dicembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella4 52.818,00
3 stella55 3.516,00
2 stella1.335 100,00
1 stella10.265 10,00
0 stella25.679 5,00