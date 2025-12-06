Estrazione Superenalotto 6 dicembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 6/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 6 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 195 del 6/12/2025
1-38-42-79-82-84
Numero Jolly
24
Numero Superstar
71
Quote Superenalotto del 6 dicembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|2
|€ 98.118,60
|punti 4
|377
|€ 528,18
|punti 3
|17.087
|€ 35,16
|punti 2
|296.308
|€ 6,30
Quote Superstar del 6 dicembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|4
|€ 52.818,00
|3 stella
|55
|€ 3.516,00
|2 stella
|1.335
|€ 100,00
|1 stella
|10.265
|€ 10,00
|0 stella
|25.679
|€ 5,00