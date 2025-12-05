Estrazione Superenalotto 5 dicembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 5/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 5 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 194 del 5/12/2025

10-19-29-30-56-71

Numero Jolly

76

Numero Superstar

13

Quote Superenalotto del 5 dicembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 56 22.256,42
punti 4708 192,69
punti 323.769 17,24
punti 2316.346 5,00

Quote Superstar del 5 dicembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 19.269,00
3 stella155 1.724,00
2 stella2.259 100,00
1 stella12.266 10,00
0 stella23.745 5,00