Estrazione Superenalotto 5 dicembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 5/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 5 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 194 del 5/12/2025
10-19-29-30-56-71
Numero Jolly
76
Numero Superstar
13
Quote Superenalotto del 5 dicembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|6
|€ 22.256,42
|punti 4
|708
|€ 192,69
|punti 3
|23.769
|€ 17,24
|punti 2
|316.346
|€ 5,00
Quote Superstar del 5 dicembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 19.269,00
|3 stella
|155
|€ 1.724,00
|2 stella
|2.259
|€ 100,00
|1 stella
|12.266
|€ 10,00
|0 stella
|23.745
|€ 5,00