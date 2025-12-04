Sorrento: Elodie, Emanuela Fanelli e Claudia Pandolfi scatenate al karaoke


Karaoke scatenato a Sorrento per Elodie, Emanuela Fanelli e Claudia Pandolfi. Le tre hanno animato la serata di gala della 48esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema

elodie pandolfi

Un momento di festa alla 48esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema a Sorrento, organizzate da Anec e Anica. Elodie, Emanuela Fanelli e Claudia Pandolfi si sono lanciate in un karaoke scatenato sulle note di “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri.

Molti i protagonisti del grande schermo che hanno animato la serata di gala in cui sono stati consegnati i Biglietti d’Oro di ANEC per il cinema e le Chiavi d’Oro. Tra questi c’erano Paolo Genovese per il film “Follemente”, Ferzan Ozpetek per “Diamanti” e Gennaro Nunziante per “Io sono la fine del Mondo”. Sul palco, tra i premiati della serata, anche la stessa Elodie che ha ricevuto il Premio ANEC “Claudio Zanchi” dedicato ai talenti emergenti del cinema italiano e Anna Ferzetti, insignita del Premio LED (Leader Esercenti Donne) ANEC.

Questa sera l’evento di chiusura (ore 21.15, Cinema Teatro Tasso), con Medusa Film che presenta “Aldo Giovanni e Giacomo – Attitudini: nessuna”, film documentario di Sophie Chiarello che ripercorre la carriera dei tre grandi protagonisti del cinema e del teatro italiano.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)