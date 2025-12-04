Sorrento: Elodie, Emanuela Fanelli e Claudia Pandolfi scatenate al karaoke

Karaoke scatenato a Sorrento per Elodie, Emanuela Fanelli e Claudia Pandolfi. Le tre hanno animato la serata di gala della 48esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema

Un momento di festa alla 48esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema a Sorrento, organizzate da Anec e Anica. Elodie, Emanuela Fanelli e Claudia Pandolfi si sono lanciate in un karaoke scatenato sulle note di “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri.

Molti i protagonisti del grande schermo che hanno animato la serata di gala in cui sono stati consegnati i Biglietti d’Oro di ANEC per il cinema e le Chiavi d’Oro. Tra questi c’erano Paolo Genovese per il film “Follemente”, Ferzan Ozpetek per “Diamanti” e Gennaro Nunziante per “Io sono la fine del Mondo”. Sul palco, tra i premiati della serata, anche la stessa Elodie che ha ricevuto il Premio ANEC “Claudio Zanchi” dedicato ai talenti emergenti del cinema italiano e Anna Ferzetti, insignita del Premio LED (Leader Esercenti Donne) ANEC.

Questa sera l’evento di chiusura (ore 21.15, Cinema Teatro Tasso), con Medusa Film che presenta “Aldo Giovanni e Giacomo – Attitudini: nessuna”, film documentario di Sophie Chiarello che ripercorre la carriera dei tre grandi protagonisti del cinema e del teatro italiano.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)