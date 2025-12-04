Estrazione Superenalotto 4 dicembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 4/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 4 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°193 del 4/12/2025

12-30-45-48-59-60

Numero Jolly

40

Numero Superstar

90

Quote Superenalotto del 4 dicembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 54 42.840,39
punti 4464 375,54
punti 319.061 27,55
punti 2293.215 5,56

Quote Superstar del 4 dicembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella4 37.554,00
3 stella195 2.755,00
2 stella2.602 100,00
1 stella16.323 10,00
0 stella38.102 5,00