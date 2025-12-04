Estrazione Superenalotto 4 dicembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 4/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 4 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°193 del 4/12/2025
12-30-45-48-59-60
Numero Jolly
40
Numero Superstar
90
Quote Superenalotto del 4 dicembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|4
|€ 42.840,39
|punti 4
|464
|€ 375,54
|punti 3
|19.061
|€ 27,55
|punti 2
|293.215
|€ 5,56
Quote Superstar del 4 dicembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|4
|€ 37.554,00
|3 stella
|195
|€ 2.755,00
|2 stella
|2.602
|€ 100,00
|1 stella
|16.323
|€ 10,00
|0 stella
|38.102
|€ 5,00