Estrazione Superenalotto 2 dicembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 2/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 2 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 192 del 2/12/2025

5-17-28-59-70-90

Numero Jolly

27

Numero Superstar

66

Quote Superenalotto del 2 dicembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 59 19.348,54
punti 4835 212,00
punti 329.091 18,34
punti 2392.729 5,00

Quote Superstar del 2 dicembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 21.200,00
3 stella140 1.834,00
2 stella1.880 100,00
1 stella11.260 10,00
0 stella22.521 5,00