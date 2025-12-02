Estrazione Superenalotto 2 dicembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 2/12/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 2 dicembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 192 del 2/12/2025
5-17-28-59-70-90
Numero Jolly
27
Numero Superstar
66
Quote Superenalotto del 2 dicembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|9
|€ 19.348,54
|punti 4
|835
|€ 212,00
|punti 3
|29.091
|€ 18,34
|punti 2
|392.729
|€ 5,00
Quote Superstar del 2 dicembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 21.200,00
|3 stella
|140
|€ 1.834,00
|2 stella
|1.880
|€ 100,00
|1 stella
|11.260
|€ 10,00
|0 stella
|22.521
|€ 5,00