Sondaggi politici: tra i partiti in calo solo il Movimento 5 stelle

Cresce lievemente la fiducia nel governo presieduto da Giorgia Meloni. L’esecutivo di centrodestra è al 43,5% del gradimento, invariato rispetto a un mese fa, ma con un guadagno dello 0,1% nell’ultima settimana. È quanto emerge dai sondaggi Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 26 e il 27 novembre. Non ha fiducia il 49%, percentuale in calo dello 0,2 rispetto a 7 giorni fa e dello 0,1 sul mese. Chi “non sa” è il 7,5%, +0,1 in settimana e nel mese.

CRESCONO CENTRODESTRA E PD, CALA M5S

Cresce tutto il centrodestra, così come Pd e Avs, cala il Movimento Cinquestelle. I partiti al governo sono in salita, guadagnano tutti lo 0,1%: FdI è il primo partito al 31%; Forza Italia all’11,1; Lega all’8,4. Segno positivo anche per il Pd che sale al 21,7% guadagnando lo 0,1 sulla settimana e recuperando +0,4% sul mese. In calo il M5S che in una settimana perde lo 0,2 (-0,1 nel mese) e si porta all’11,5%. A seguire Avs al 6,2% (+0,1% nella settimana e nel mese). Chiudono la classifica Azione al 3,3% (-0,1; -0,2), Italia Viva al 2% (-0,1 su settimana e mese) e +Europa all’1,6% (-0,1; +0,2).

SALE CONSENSO MELONI E SCHLEIN

Cresce leggermente il consenso di Giorgia Meloni, che in una settimana guadagna lo 0,1% e si porta al 46,4% di valutazioni positive, perdendo però lo 0,1 in un mese. Sul secondo gradino del podio dei leader più apprezzati il ministro degli Esteri e leader Fi, Antonio Tajani, al 39,6% (+0,1% in una settimana, -0,1 in un mese).

Seguono il leader pentastellato Giuseppe Conte, che scende al 30,5% (-0,1; -0,2), e la segretaria Pd Elly Schlein che guadagna lo 0,1% (+0,3 nel mese) e sale al 29,1. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, in salita al 27,1%. Carlo Calenda in discesa al 21,2%. Angelo Bonelli sale al 16% mentre Nicola Fratoianni cala al 15,5%. Chiudono Riccardo Magi, stabile al 13,7% e Matteo Renzi al 13,5% (+0,1 sulla settimana).

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)