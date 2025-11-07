Sondaggi politici: Fratelli d’Italia al 31,1% e cresce la fiducia nel governo Meloni

Sondaggi politici: prosegue il trend positivo di Fratelli d’Italia che anche questa settimana vede crescere il proprio consenso così come il governo Meloni

Continua a crescere la fiducia nel Governo presieduto da Giorgia Meloni. L’esecutivo di centrodestra è al 43,8% del gradimento guadagnando lo 0,3% nell’ultima settimana e l’1% rispetto a un mese fa. È quanto emerge dai nuovi sondaggi Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 4 e il 6 novembre

Non ha fiducia il 49%, percentuale in calo dello 0,1% rispetto a 7 giorni fa e dello 0,4% nel mese. Chi ‘non sa’ è il 7,2%, -0,2% nell’ultima settimana e -0,6% sul mese.

FDI CONTINUA A CRESCERE, SALE ANCHE IL PD

Prosegue il trend positivo di Fratelli d’Italia che anche questa settimana vede crescere il proprio consenso. Rispetto a sette giorni fa e al mese scorso la percentuale aumenta dello 0,1% e dello 0,9% e si attesta al 31,1%. Segno positivo anche per il Pd che sale al 21,7% guadagnando lo 0,1% sulla settimana e recuperando un +0,4% sul mese.

Continua la discesa del M5S che in una settimana perde lo 0,1% (-1,3% nel mese) e si porta all’11,5%. Ancora stabile nei consensi Forza Italia, che resta all’11,2% per la terza settimana consecutiva (+0,1% sul mese). La Lega cede lo 0,1% in sette giorni e lo 0,2% in 30 giorni, scendendo all’8,3%. A seguire Avs al 6% (-0,1% nella settimana, -0,3% nel mese). Chiudono la classifica Azione al 3,6% (+0,1%; +0,2%), Italia Viva al 2% (-0,1%; +0,2%) e +Europa all’1,6% (+0,2%; +0,1%).

SALE IL CONSENSO PER MELONI E SCHLEIN, IN CALO CONTE E SALVINI

Cresce leggermente il consenso di Giorgia Meloni, che in una settimana guadagna lo 0,1% e si porta al 46,6% di valutazioni positive, guadagnando lo 0,5% in un mese. Sul secondo gradino del podio il ministro degli Esteri e leader Fi, Antonio Tajani, al 39,8% dei consensi (+0,1% in una settimana, +0,4 in un mese). È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 4 e il 6 novembre.

Seguono il leader pentastellato Giuseppe Conte, che scende al 30,6% (-0,1%; -0,7%), e la segretaria Pd Elly Schlein che guadagna lo 0,1% (stabile sul mese) e sale al 28,9. Il numero 1 della Lega, Matteo Salvini, scende al 27,1%. Carlo Calenda di Azione si attesta al 21,3% (+0,1; +0,5), Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs salgono leggermente e si portano rispettivamente al 16% e al 15,7%. Chiudono Riccardo Magi al 14% (-0,1%) e Matteo Renzi al 13,5% (-0,1%).

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)