Sondaggi politici: Fratelli d’Italia vola al 31%

Cresce leggermente il consenso di Giorgia Meloni, che in una settimana guadagna lo 0,1% e si porta al 46,5% di valutazioni positive, guadagnando quasi un punto in un mese (+0,9%). Sul secondo gradino del podio il ministro degli Esteri e leader Fi, Antonio Tajani, al 39,7% dei consensi (+0,1 in una settimana, +0,7 in un mese). È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 29 e il 30 ottobre.

Seguono il leader pentastellato Giuseppe Conte, sceso al 30,7 (-0,2; -0,9) e la segretaria Pd Elly Schlein, che cede lo 0,1% (-0,3 nel mese) scendendo al 28,8. Il numero 1 della Lega, Matteo Salvini, resta invariato al 27,2. Carlo Calenda di Azione si attesta al 21,2% (+0,1; +0,5), Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs salgono leggermente (per entrambi +0,1 nella settimana) e si portano rispettivamente al 15,8 e al 15,6%. Chiudono Riccardo Magi al 14,1 e Matteo Renzi al 13,6%.

Continua a crescere il consenso di Fratelli d’Italia. Rispetto a una settimana fa e al mese scorso la percentuale aumenta dello 0,2% e 0,8% e si attesta al 31%. In leggero calo il gradimento del Pd, che scende al 21,6% perdendo lo 0,1% sulla settimana ma recuperando un +0,3% sul mese. Continua la discesa dell’M5S che in una settimana perde lo 0,2% (-1,2% nel mese) e si porta all’11,6%. Ancora stabile nei consensi Forza Italia, che resta all’11,2% per la seconda settimana consecutiva (+0,1% sul mese). La Lega cede lo 0,1% (sia a 7 che a 30 giorni), scendendo all’8,4%. A seguire Avs al 6%,1 (+0,1% nella settimana, -0,2% nel mese). Chiudono la classifica Azione al 3,5% (-0,1%; +0,1%), Italia Viva al 2,1% (+0,1%; +0,3%) e +Europa all’1,4% (-0,1%; -0,1%).

Continua a crescere la fiducia nel Governo Meloni. L’esecutivo di centrodestra è al 43,5% del gradimento guadagnando lo 0,2% nell’ultima settimana e l’1% rispetto a un mese fa. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 29 e il 30 ottobre. Non ha fiducia il 49,1%, percentuale in calo dello 0,1% rispetto a 7 giorni fa e dello 0,4% nel mese. Chi ‘non sa’ è il 7,6%, -0,1% nell’ultima settimana e -0,6% sul mese.

