Sondaggi politici: Fratelli d’Italia stacca tutti, in calo il Movimento 5 stelle

Sondaggi politici: Fratelli d’Italia ancora primo partito con un largo vantaggio sul Pd. Dietro crolla il Movimento 5 stelle

Continua a crescere, seppur leggermente, il consenso per Fratelli d’Italia. Rispetto a una settimana fa e al mese scorso la percentuale aumenta dello 0,1% e 0,7% e si attesta al 30,8%. È quanto emerge dai nuovi sondaggi Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 22 e il 23 ottobre. Aumenta anche il gradimento del Pd, che va al 21,7%, il +0,3% sia sulla settimana che sul mese. Continua la discesa dell’M5s che in una settimana perde lo 0,4% (-0,8% nel mese) e si porta l’11,8%. Il partito di Giuseppe Conte vede avvicinarsi Forza Italia, stabile rispetto alla scorsa settimana all’11,2%. Stessa percentuale dall’ultima rilevazione anche per la Lega. Il partito del Carroccio è infatti fermo all’8,5%. A seguire Avs al 6% (+0,1%; -0,4% nel mese). Chiudono la classifica Azione, al 3,6%, Italia Viva al 2%% e +Europa è all’1,5.

DIRE-TECNÈ: CRESCE CONSENSO MELONI, SEGUONO TAJANI E CONTE

Cresce leggermente il consenso di Giorgia Meloni che in una settimana guadagna lo 0,1% e si porta al 46,4% di valutazioni positive. Sul secondo gradino del podio, il ministro degli Esteri e leader Fi, Antonio Tajani, al 39,6% dei (+0,1). Segue il leader pentastellato Giuseppe Conte, sceso al 30,9 (-0,2) e la segretaria Pd Elly Schlein, che guadagna lo 0,1% e si porta al 28,9. Il numero 1 della Lega, Matteo Salvini, resta invariato al 27,2. Carlo Calenda di Azione si attesta al 21,1% (+0,1), Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs salgono leggermente e si portano rispettivamente al 15,7 e al 15,5%. Chiudono Riccardo Magi al 14,2 e Matteo Renzi al 13,5%.

CRESCE FIDUCIA IN GOVERNO, +0,3% IN UNA SETTIMANA

Continua a crescere la fiducia nel Governo Meloni. L’esecutivo di centrodestra è al 43,3% del gradimento e guadagna lo 0,3% nell’ultima settimana e lo 0,8% rispetto a un mese fa. Non ha fiducia il 49,2%, percentuale in calo dello 0,1% rispetto a 7 giorni fa e dello 0,5% nel mese. Chi ‘non sa’ è il 7,5%, -0,2% nell’ultima settimana e -0,3% sul mese.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)