Sondaggi politici: Meloni e Fratelli d’Italia sempre con il segno più

Sondaggi politici Dire-Tecnè: Meloni è la leader più gradita. Poi Tajani e Conte. Tra i partiti Fratelli d’Italia cresce ancora e stacca il Pd

Continua a crescere il consenso di Giorgia Meloni. La premier in una settimana guadagna lo 0,2% e arriva al 46,3% di valutazioni positive. La segue il ministro degli Esteri e leader di FI, Antonio Tajani, al 39,5 (+0,1). È quanto emerge dai sondaggi Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 15 e il 16 ottobre. Segue il leader pentastellato Giuseppe Conte, sceso al 31,1 (-0,2) e la segretaria Pd Elly Schlein, al 28,8 (-0,1). Il leader del Carroccio Matteo Salvini resta invariato al 27,2. Sale leggermente il leader di Azione. Carlo Calenda e si attesta al 21% (+0,2), Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs si portano rispettivamente al 15,6 e al 15,4%. Chiudono Riccardo Magi al 14,2 e Matteo Renzi al 13,4%.

CRESCE FIDUCIA IN GOVERNO, +0,2% IN UNA SETTIMANA

Cresce la fiducia nel Governo Meloni, che ora si attesta al 43% guadagnando lo 0,2% nell’ultima settimana e lo 0,4% rispetto a un mese fa.

Non ha fiducia il 49,3%, percentuale in calo dello 0,1% rispetto a 7 giorni fa e dello 0,5% nel mese. Chi ‘non sa’ è il 7,7%, -0,1% nell’ultima settimana e +0,1% sul mese.

FDI AL 30,7% IN CRESCITA, SEGUE PD AL 21,4%

Cresce ancora il gradimento degli italiani di Fratelli d’Italia. Rispetto a una settimana fa e al mese scorso la percentuale aumenta dello 0,2% e 0,5% e si attesta al 30,7%. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 15 e il 16 ottobre. Sale leggermente anche il Pd al 21,4%, +0,1% rispetto a 7 giorni fa (-0,1% nel mese). Cala l’M5s: -0,3% in una settimana e -0,2% in un mese, ma rimane il terzo partito al 12,2%. Giù dal podio stabile Fi all’11,2% -0,1%, in 7 giorni e +0,2% in un mese. Quindi la Lega all’8,5% (-0,1%) e Avs al 5,9% (-0,1%; -0,6% nel mese). Chiudono la classifica Azione, invariato al 3,5%, Italia Viva resta stabile all’1,9% e +Europa è all’1,5.

