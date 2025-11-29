Estrazione Superenalotto 29 novembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 29/11/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 29 novembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 191 del 29/11/2025

8-16-29-61-65-69

Numero Jolly

17

Numero Superstar

85