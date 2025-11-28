Estrazione Superenalotto 28 novembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 28/11/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 28 novembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 190 del 28/11/2025
1-12-20-21-42-58
Numero Jolly
84
Numero Superstar
34
Quote Superenalotto del 28 novembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|5
|€ 25.681,52
|punti 4
|832
|€ 158,80
|punti 3
|24.964
|€ 15,82
|punti 2
|308.239
|€ 5,00
Quote Superstar del 28 novembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|4
|€ 15.880,00
|3 stella
|101
|€ 1.582,00
|2 stella
|1.280
|€ 100,00
|1 stella
|7.416
|€ 10,00
|0 stella
|15.714
|€ 5,00