Estrazione Superenalotto 28 novembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 28/11/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 28 novembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 190 del 28/11/2025

1-12-20-21-42-58

Numero Jolly

84

Numero Superstar

34

Quote Superenalotto del 28 novembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 55 25.681,52
punti 4832 158,80
punti 324.964 15,82
punti 2308.239 5,00

Quote Superstar del 28 novembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella4 15.880,00
3 stella101 1.582,00
2 stella1.280 100,00
1 stella7.416 10,00
0 stella15.714 5,00